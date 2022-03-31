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Суспільство та люди

«Звичайно, нам наразі не до сміху, але…»: в Одесі 1 квітня проведуть «Гуморину-Джавеліну»

19:05 31 березня 2022
Барикади у Львові

В Одесі, де нещодавно кораблі супротивника з артилерії обстріляли узбережжя, не відмовилися від проведення 1 квітня традиційної «Гуморини», але на військовий лад — «Гуморини-Джавеліни».

Як пише «Одеське життя», у місті відбудеться благодійний онлайн-марафон на підтримку ЗСУ. Хедлайнери концерту — Коля Серга та Олег Скрипка. А вранці біля центрального входу залізничного вокзалу проходитиме флешмоб «Чемодан-вокзал-росія».

«Ми наближаємося до 1 квітня. 1 квітня Одеса — столиця гумору. Звичайно, нам в Одесі, як і по всій Україні, не до сміху. Але одесити мають відмінну рису — почуття іронії, самоіронії, яке не зникає навіть у найскладніших обставинах. У цьому випадку, коли в країні йде війна, я думаю, що гумор — це один із видів зброї, яку ми будемо використовувати, тому з одеськими гумористами, які готові захищати та захищають наше місто, ми підготуємо деяку програму, якщо ситуація, звичайно, нам дозволить», — цитує мера міста Геннадія Труханова видання Vgorode.

Нагадаємо, що нещодавно до Одеси приїжджав Святослав Вакарчук. Він на тлі пам'ятника засновнику міста Дюку де Рішельє, який укрили мішками з піском, записав пісню «Човен».

Фото з Вікіпедії, автор — Lidonchik

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