Що таке бронювання працівників під час війни та хто має на це право: пояснює адвокат

В день початку повномасштабної війни з росією президент Володимир Зеленський видав указ про загальну мобілізацію . Теоретично під його дію підпадають всі чоловіки та жінки окремих спеціальностей. Але виникає слушне запитання: хто має працювати в тилу? Мобілізація може зачепити критично важливих співробітників підприємств, які мають виконувати роботу в умовах воєнного стану. Насамперед це стосується автомобільних перевезень, сільського господарства, енергетики. Однією з можливостей відстрочки є бронювання. Розбираємося, що це таке.

— Бронювання — це надання відстрочки від мобілізації, — пояснює старша адвокатка Ольга Веретільник. — Адже під час ведення військових дій має працювати служба тилу: населення має забезпечуватись всім необхідним для життєдіяльності, а економіка — працювати. Тому представники певних професій мають продовжувати виконувати свої посадові обов’язки, і для цього укладається список тих, хто на найближчі 6 місяців не може бути мобілізованим. Перелік професій та сфер, представники яких можуть підлягати бронюванню, визначає Міністерство оборони. Рішення про бронювання ухвалює Мінекономіки за погодженням з оборонним відомством. Порядок визначений урядовою постановою № 194 від 03.03.2022 р . Право бронювати працівників-військовозобов'язаних мають органи державної влади і місцевого самоврядування.

В умовах воєнного стану бронювання військовозобов’язаних відбувається за підприємствами, установами, організаціями, які задовольняють потреби ЗСУ, інших військових формувань та населення. Бронювати працівників можуть також уповноважені банки, що залучаються до роботи в умовах особливого періоду.

— Бронювання може використовуватись для ухиляння від призову?

— В принципі, всі ці органи, які відповідають за бронювання, тобто Мінекономіки та профільні міністерства, яким підприємства надсилають свої заявки, щоб вони далі їх погоджували, розуміють, що це може використовуватись як ухилення від призову. Тому в листі, який адресуються відповідальному міністерстві, має бути чітке обґрунтування, як підприємство бере участь у мобілізаційному плані, чи підтримує ЗСУ, чи підтримує критичну інфраструктуру і так далі.

— Який документ підтверджує бронювання?

— Державний орган видає військовозобов’язаному витяг із наказу Мінекономіки. Міноборони організує через Генштаб ЗСУ доведення в одноденний термін до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки виписок із наказів Мінекономіки.

— Поясніть, як це працює на прикладі окремих сфер?

— Наприклад, Міністерство інфраструктури заявило про можливість бронювання водіїв для спрощення їхнього виїзду за кордон. Це стосується водіїв, які здійснюють міжнародні вантажні перевезення, перевезення для потреб Збройних Сил України, перевезення медичних, гуманітарних вантажів. Автоперевізники можуть подати повідомлення до Мінінфраструктури як письмово, так і в електронному вигляді через е-кабінет перевізника.

Щодо сільського господарства, то Мінагрополітики також закликало сільськогосподарські підприємства подати заявки на бронювання їхніх працівників, залучених до посівної. Для цього потрібно надіслати заявку з обґрунтуванням до Мінагрополітики на e-mail чи замовним листом з зазначенням електронної адреси, контактних номерів телефонів та осіб тощо. Для оперативного опрацювання матеріалів, файли потрібно подати у форматі: рік, місяць, число (коли подаються пропозиції), скорочене найменування організації, кількість працівників, яких подають для бронювання. Потреби у бронюванні є й у Міністерства енергетики. Тобто якщо ви працюєте у сфері енергетики, перевезень чи сільського господарства, враховуйте таку можливість.

— Коли бронь анулюють?

— Відстрочку від призову анулюють у таких випадках: закінчення строку її дії; завершення виконання або скасування завдання підприємству щодо задоволення потреб Збройних Сил, інших військових формувань, населення; ліквідація органу державної влади, іншого державного органу, підприємства, установи, організації; звільнення військовозобов’язаного.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, чи підлягають мобілізації переселенці.

Фото з сайту ДСНС

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