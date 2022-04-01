В АТО втратив ногу, а зараз знову взяв до рук зброю: герой публікацій «ФАКТІВ» із полку «Азов» захищає Київ

Ветеран АТО з полку «Азов» герой публікацій «ФАКТІВ» 32-річний Євген Ситенко (позивний «Стаф») у 2014 році на Донбасі біля села Мар'їнка разом з другом свідомо наступив на фугас, щоб урятувати побратимів. Тоді Євген втратив ногу. До війни він працював на станції технічного обслуговування машин, тому, коли ще лежав у шпиталі, керівництво полку «Азов» запропонувало йому зайнятися цікавою та корисною справою за спеціальністю: організувати ремонт бойової техніки. Євген із радістю погодився. Полк до того ж надав йому тоді автомобіль, щоб було, на чому пересуватися містом у справах. Згодом ветеран разом з конструкторами брав участь у створенні унікального танка «Азовець», призначеного для ведення боїв у міських умовах. Одна з найважливіших особливостей цієї бойової машини — надійний захист екіпажу. Після початку відкритого вторгнення путінської росії в Україну Євген, попри те, що він не має ноги, знову пішов на війну — захищає підступи до Києва.

Він виклав в Інтернет відеозвернення до бійців полку «Азов», які зараз мужньо та ефективно захищають Маріуполь від загарбників.

«Хлопці в Маріуполі, сили вам, віри. Бийте москалів сильніше, щоб не топтали нашу землю. За вами Маріуполь, за нами — столиця та Київська область. Хочу подякувати волонтерам, усім, хто допомагає армії. Міцного вам здоров'я. Все буде Україна! Слава Україні!» — сказав Євген у своєму відеозверненні.

«ФАКТАМ» він розповів, за яких обставин підірвався на фугасі у 2014 році.

— Ворог тоді створив потужний укріпрайон, який ми атакували, — каже Євген. — З одного боку дороги було поле соняшника, з іншого — кукурудзяне, яке замінували сепаратисти. Сапери та розвідники перевірили дорогу та сказали, що мін немає. Попереду нас їхала бойова машина піхоти, а ми рухалися під її прикриттям. Ми з побратимом «Балаганом» йшли першими. Аж на дорозі побачили фугас. Часу на роздуми не лишалося. Рішення прийшло миттєво — наступити. «Балаган» тільки встиг запитати: «Ти розумієш, що зараз буде?» Якби так не вчинили, підірвалися б хлопці, які йшли за нами. Багато хто з них значно молодший за мене. «Балагана» зрешетило осколками, він загинув. Цей хлопець приїхав з Росії спеціально на Євромайдан, а коли почалася війна, записався до «Азову». Ми з ним потоваришували у тренувальному таборі. Незважаючи на те, що повністю один одному довіряли, він мав табу — нічого не розповідати про своє колишнє життя в Росії. «Балаган» не залишив мені навіть адреси батьків, тож я не зміг повідомити їх про загибель сина.

Після вибуху я намагався підвестися, але не зміг. Лікарі потім сказали, що у мене в нозі розірвало артерію і було чотири переломи. Хлопці надали першу допомогу: вкололи знеболювальне, перев'язали, поставили крапельницю. Поки довезли до райцентру Волноваха, весь кузов залили моєю кров'ю. У місцевій лікарні мені ампутували ногу. Пізніше, коли я опинився у дніпропетровській лікарні імені Мечникова, лікарі сказали, що можна спробувати її врятувати.

Раніше повідомлялося, що бойовик «ДНР», який бере участь у боях за Маріуполь, був вражений вишколом та оснащенням захисників міста.

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