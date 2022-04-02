Для ФОПів відновили важливу послугу у «Дії»
Послуги зі внесення змін про ФОП та закриття бізнесу на порталі «Дія», які раніше були недоступними через вимкнення електронних держреєстрів, знов можна отримати онлайн.
Як повідомляють у «Дії», для того, аби внести інформацію щодо змін, потрібно:
- Перейти на портал «Дія» за посиланням https://diia.gov.ua/services/zminennya-danih-fop
- Авторизуватися з електронним підписом чи BankID.
- Заповнити онлайн-форму.
- Перевірити дані та підписати заяву КЕП.
Заява буде автоматично надіслана держреєстратору та опрацьована протягом 1 робочого дня. Про результат повідомлять на е-пошту, вказану під час реєстрації на порталі «Дія».
Щоб закрити ФОП, потрібно:
- Перейти на портал «Дія» https://diia.gov.ua/services/zakrittya-fop
- Авторизуватися на порталі та натиснути «Замовити за 2 хвилини».
- «Дія» підтягне потрібні дані, вам треба лише все перевірити та підписати е-підписом.
Заява буде автоматично надіслана реєстратору, а результат ви отримаєте протягом доби. Статус можна переглянути у кабінеті громадянина на порталі «Дія».
Нагадаємо, що Кабмін оновив порядок реєстрації безробітних, нарахування та виплати допомоги з безробіття під час війни — це можна зробити через «Дію».
Фото Pixabay89
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