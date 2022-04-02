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Суспільство та люди

Для ФОПів відновили важливу послугу у «Дії»

11:50 2 квітня 2022
Комп&#39;ютер

Послуги зі внесення змін про ФОП та закриття бізнесу на порталі «Дія», які раніше були недоступними через вимкнення електронних держреєстрів, знов можна отримати онлайн.

Як повідомляють у «Дії», для того, аби внести інформацію щодо змін, потрібно:

  • Перейти на портал «Дія» за посиланням https://diia.gov.ua/services/zminennya-danih-fop
  • Авторизуватися з електронним підписом чи BankID.
  • Заповнити онлайн-форму.
  • Перевірити дані та підписати заяву КЕП.

Заява буде автоматично надіслана держреєстратору та опрацьована протягом 1 робочого дня. Про результат повідомлять на е-пошту, вказану під час реєстрації на порталі «Дія».

Щоб закрити ФОП, потрібно:

  • Перейти на портал «Дія» https://diia.gov.ua/services/zakrittya-fop
  • Авторизуватися на порталі та натиснути «Замовити за 2 хвилини».
  • «Дія» підтягне потрібні дані, вам треба лише все перевірити та підписати е-підписом.

Заява буде автоматично надіслана реєстратору, а результат ви отримаєте протягом доби. Статус можна переглянути у кабінеті громадянина на порталі «Дія».

Нагадаємо, що Кабмін оновив порядок реєстрації безробітних, нарахування та виплати допомоги з безробіття під час війни — це можна зробити через «Дію».

Фото Pixabay

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