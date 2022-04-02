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Суспільство та люди

У Львові дозволили торгівлю алкоголем та одночасно посилили відповідальність за його вживання

16:54 2 квітня 2022
Пиво

У Львові, де продаж алкогольних напоїв була заборонена з 1 березня, дозволили реалізацію пива і сухого вина.

Втім, яки повідомляє ZAXID.NET, водночас посилена відповідальність за недотримання продажу алкоголю та його вживання у громадських місцях.

Заборону скасували з 2 квітня, продаж дозволено з 12:00 до 20:00.

Продаж міцних алкогольних напоїв (із вмістом етилового спирту) залишається забороненим. Спиртне не можна вживати у громадських місцях, на літніх майданчиках та терасах.

За недотримання вимог продажу алкоголю та вживання його у громадських місцях порушників залучатимуть до громадських робіт. А якщо правоохоронцям трапиться п'яний водій, то його транспортний засіб вилучать для потреб ЗСУ.

Нагадаємо, що у Києві з 1 квітня почали реалізувати алкогольні напої, їх можна купляти з 11:00 до 16:00 у магазинах та закладах сфери обслуговування. А в Одесі дозволили продавати лише вино.

Фото Pixabay

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