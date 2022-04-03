Тест по трьох предметах замість ЗНО: як проходитиме вступна кампанія в Україні

Замість чотирьох тестів Зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) школярі у 2022 році складатимуть один національний мультипредметний тест, до якого увійдуть три дисципліни.

Про це підтвердив в ефірі загальнонаціонального телемарафону міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

Серед обов'язкових предметів будуть українська мова, математика та історія України.

«Чому саме ці предмети? Українська мова і математика були обов'язковими для проведення державної підсумкової атестації. А з урахуванням історії України ці три предмети вивчалися в повному обсязі для всіх спеціалізацій», — заявив він.

Шкарлет підкреслив, що мультипредметний тест здаватиметься під час вступу на програму бакалавра.

«Наприклад, курсанти вступатимуть відповідно до правил прийому військових закладів. На спеціальності, де є творчий конкурс, мультипредметний тест не здаватиметься, єдиним критерієм буде талант і результати творчого конкурсу», — повідомив міністр освіти.

А для вступу на контракт знадобиться мотиваційний лист.

«Всі вступники на бюджет і висококон'юнктурні спеціальності складатимуть саме цей мультипредметний тест. І на контракт йде мотиваційний лист», — наголосив Шкарлет.

Нагадаємо, як повідомила раніше народний депутат Інна Совсун, мультипредметний тест здаватиметься в один день. У ньому буде 20 завдань закритого типу з української мови, математики та історії України. Здати його можна буде у пунктах тестування протягом 10 днів. При цьому кожен день будуть різні варіанти тестів.

Попередньо проведення тесту заплановано на липень, але все залежатиме від перебігу війни.

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