Тест по трьох предметах замість ЗНО: як проходитиме вступна кампанія в Україні
Замість чотирьох тестів Зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) школярі у 2022 році складатимуть один національний мультипредметний тест, до якого увійдуть три дисципліни.
Про це підтвердив в ефірі загальнонаціонального телемарафону міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.
Серед обов'язкових предметів будуть українська мова, математика та історія України.
«Чому саме ці предмети? Українська мова і математика були обов'язковими для проведення державної підсумкової атестації. А з урахуванням історії України ці три предмети вивчалися в повному обсязі для всіх спеціалізацій», — заявив він.
Шкарлет підкреслив, що мультипредметний тест здаватиметься під час вступу на програму бакалавра.
«Наприклад, курсанти вступатимуть відповідно до правил прийому військових закладів. На спеціальності, де є творчий конкурс, мультипредметний тест не здаватиметься, єдиним критерієм буде талант і результати творчого конкурсу», — повідомив міністр освіти.
А для вступу на контракт знадобиться мотиваційний лист.
«Всі вступники на бюджет і висококон'юнктурні спеціальності складатимуть саме цей мультипредметний тест. І на контракт йде мотиваційний лист», — наголосив Шкарлет.
Нагадаємо, як повідомила раніше народний депутат Інна Совсун, мультипредметний тест здаватиметься в один день. У ньому буде 20 завдань закритого типу з української мови, математики та історії України. Здати його можна буде у пунктах тестування протягом 10 днів. При цьому кожен день будуть різні варіанти тестів.
Попередньо проведення тесту заплановано на липень, але все залежатиме від перебігу війни.154
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