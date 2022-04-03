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Суспільство та люди

«У населення підняли бойовий дух» — українці у тирі стріляють у мішень путіна

16:06 3 квітня 2022
мішень путіна у тирі

Після звірств рашистів в Україні у Вінниці знайшли спосіб, як уже зараз помститися хазяїну Кремля. Так, у місцевому парку всі охочі можуть повправлятися у стрільбі у портрет президента рф володимира путіна. Про це повідомив місцевий телеканал «Віта».

«Ми пішли на такий крок, аби підняти бойовий дух населенню, — розповів один з працівників тиру. — Охочих постріляти вистачає! Ба більше, українці значно краще потрапляють саме у таку мішень! І особливо — переселенці з гарячих точок. Ось днями приходили люди з Бучі, які пережили справжнє пекло, бо по вулицях їздили танки та розстрілювали людей. Бачив, як зброю до рук взяв школяр — і відразу ж поцілив у путіна!».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що окупанти натворили у Гостомелі та як знущалися з мешканців селища.

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