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Суспільство та люди

«Які часи, такі й писанки»: українська майстриня розписує обереги на честь ЗСУ

22:50 3 квітня 2022
писанки для ЗСУ

Етномайстриня з Вінниці Юлія Васюк розписала першу частину яєць до Великодня (нагадаємо, через війну додатковий вихідний на Великдень у цьому році скасовано). До традиційних орнаментів вона додала заклики врятувати Україну та слова подяки нашим бійцям.

Перші писанки вона сфотографувала на фоні форми українського захисника.

«Я свої писанки не розглядаю як вид мистецтва. Роблю це, швидше, задля заспокоєння. Для мене це крута арт-терапія, — розповідає на своїй сторінці у ФБ майстриня. — Цьогоріч для себе вирішила, що мій Великдень настане тоді, коли і у всіх європейців — 17 квітня. Святити паски піду в ту церкву, яка буде в цей день відчинена, прийматиме своїх вірян і буде робити усе можливе для них і Перемоги їхньої країни.

В ці дні нам усім варто переосмислити свої думки, ставлення один до одного, до своїх внутрішніх і зовнішніх конфліктів, адже Перемога починається з кожного із нас. Ми маємо чітко розуміти, для чого ми боремося і за що, яка в нас мотивація і які цінності оберігаємо, бо в кожного з нас вони свої. А повинні бути спільні. Будьмо витривалими, стійкими, турботливими, щирими і небайдужими. Бо Великдень прийде. З нами чи без нас. Але краще — з нами! Вірю в ЗСУ! Слава Україні!"

Раніше популярний телеведучий Олексій Суханов, який зараз боронить Україну в теробороні, сказав, що мріє, щоб Господь зробив нам подарунок на Великдень, і всі рашисти канули в Лету.

Фото зі сторінки Юлії Васюк у Facebook

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