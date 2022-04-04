«Брате, зупини війну»: до соратника путіна Дмитра Козака, який виріс в Україні, звернулася його сестра

Заступник керівника адміністрації президента росії 63-річний Дмитро Козак народився та виріс в Україні — на Кіровоградщині, в селі Бандурове Гайворонського району. На батьківщині зараз живуть його двоюрідна сестра та класний керівник. Вони за допомогою журналістів записали відеозвернення до Козака.

«Я класний керівник Козака Дмитра Миколайовича, — каже колишня вчителька Наталія Гаврилівна. — У школі його просто звали Мітя. Була дуже хороша дитина. Я намагалася вам (учням) все пояснити. Поясни тепер мені, дитино, що це за війна, кому вона потрібна. На коліна перед усією Україною встала б і вибачалася за те, що щось недодала тобі в плані виховання, щось упустила. Я не розумію цієї війни і не розумію, чому ти в протилежному таборі з твоїми однокласниками, нашими селянами та зі мною теж».

Двоюрідна сестра: «Братику, ти став дуже великою людиною. Тепер ми маємо війну. Якщо ти можеш, зупини війну». Жінка пам'яттю їхньої бабусі просить Козака прибрати російських солдатів з України. Розповіла, що вони ґвалтують дітей та жінок, вбивають людей, руйнують міста та села. Хоча, мабуть, її брат і без неї добре знає.

Вищу освіту Дмитро Козак здобував у Росії — у Ленінградському державному університеті. Після його закінчення в Україну не повернувся — працював у 1985−1989 роках у Ленінградській прокуратурі. На початку 90-х став співробітником юридичного відділу мерії Санкт-Петербурга. Там познайомився із охоронцем голови міста. З цього знайомства і почалася карколомна кар'єра Дмитра Козака.

Нагадаємо, що до ударів по території України крилатими ракетами «Калібр» морського базування залучаються не лише російські військові, а й зрадники, які у лютому-березні 2014 року перейшли на бік росії під час окупації Криму.

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