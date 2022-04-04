«Стражатимуть ваші діти, онуки та правнуки»: дві українські мольфарки прокляли путіна і всіх російських загарбників

На початку російсько-української війни, у 2014 році, спадкова карпатська мольфарка, знахарка та цілителька Олена Стеценко стала переможницею шоу телеканалу СТБ «Битва екстрасенсів». Зараз, коли росія відкрито напала на Україну, Олена разом з іншою потомственною карпатською мольфаркою Оксаною (своє прізвище друга чаклунка не назвала) провели нічний обряд на старовинному капищі, під час якого прокляли путіна, шойгу, соловйова, скабеєву та всіх солдатів та офіцерів російської армії. Це дійство вони записали на відео, щоб попередити російських жінок: єдиний спосіб врятувати своїх чоловіків, синів, братів — не пустити їх на війну в Україні.

«Я звертаюся до російських матерів, дружин, сестер — до всіх жінок рсії. Я така сама мати, як ви. У мене також є сини. Зупиніть чоловіків та синів. Вони вбивають дітей, чоловіків, жінок. Ґвалтують і грабують. Ваші солдати будуть прокляті. Вони знайдуть смерть», — сказала Олена Стеценко.

«Прокляття ляже не на одне покоління росіян. Болітимуть ваші діти, онуки, правнуки. Страждатимуть ваші прапраправнуки. У вас будуть тяжкі хвороби, народжуватимуться інваліди. Болітимете онкологією. У ваших будинках пануватиме бідність», — попередила Оксана.

Мольфарки пояснили, що цей обряд спрямований насамперед на захист України.

Нагадаємо, що астролог назвав дату, коли має закінчитися війна.

Фото зі сторінки Олени Стеценко у Facebook

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