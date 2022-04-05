Бачила лише розмиті силуети: у Польщі врятували зір українці, яка майже осліпла через обстріл окупантів

Олена із двома своїми п'ятирічними синочками-близнюками Назаром та Тимуром потрапила під ворожий обстріл у рідному селищі Борівському (Сєвєродонецький район) Луганської області. Уламки всім трьом дуже пошкодили очі, поранили обличчя.

До того ж, жінка отримала перелом ноги. Оскільки мама та діти потребували складного лікування очей, місцеві лікарі відправили їх до офтальмологічної клініки до Львова. Випадок виявився настільки складним, що львівські фахівці вирішили попросити допомогти цим пацієнтам професора Роберта Рейдака з Люблінського медичного університету. Той погодився і родину перевезли до Польщі.

Професор Рейдак уже провів успішну операцію Олені, повідомляє ВВС.

— Коли їх привезли до нашої лікарні, пацієнтка бачила лише силуети, пальці могли роздивитись, коли підносили їх до очей, — розповів професор Рейдак. — У ході хірургічної операції ми витягли великий уламок скла з ока пацієнтки. Ми також імплантували інтраокулярні лінзи. На щастя, операція пройшла успішно. Жінка може побачити своїх дітей.

Лікування зору близнюків вимагатиме більше часу. На жаль, один із них втратив око, заявив професор.

Його колеги розповіли, що готуються прийняти ще двох українських пацієнтів цього разу з Маріуполя, повідомила польська газета Kurier Lubelski.

Фото ВВС

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