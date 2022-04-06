Засновник харківського екопарку Олександр Фельдман поділився радісною новиною — зі звіринця під Харковом почали евакуацію великих тварин, які опинилися під загрозою присиплення.

Про це це власник повідомив на своїй сторінці у соцмережах: «Ми вже почали вивозити з території Екопарку великих хижаків! Незважаючи на те, що знову були обстріли, евакуювали чотирьох тварин — двох левів, ягуара та пантеру. Складна ситуація, що здавалася майже безнадійною, викликала неймовірний відгук в Україні та за її межами! Свою допомогу запропонувала велика кількість харків'ян, киян, одеситів, дніпрян, представників багатьох інших міст та країн — усіх просто неможливо перерахувати. До нас уже їде транспорт, їдуть необхідні клітини, їдуть люди, які не бояться вивозити тварин з зони, що обстрілюються, наших вихованців готові приймати у багатьох місцях. Звичайно, все досі дуже складно і процес лише набирає обертів. Нам все ще потрібна різноманітна допомога: і фізична, і логістична, і фінансова кормами для тварин тощо. Але така широка підтримка дає надію, що ми зможемо врятувати якомога більшу кількість тварин. Велике спасибі всім, хто оперативно підключився та підтримав нас, це сьогодні дуже важливо!»

Нагадаємл, що напередодні Олександр Фельдман заявив, що рашисти майже повністю знищили парк. І ще один обстріл — і леви, тигри, ведмеді, які збожеволіли від страху, можуть опинитися на волі і піти у бік Харкова або в прилеглі селища: «Фахівці зараз розглядають можливість обладнати для них — хоч би для деяких — тимчасове житло у Чутовому Полтавської області, — повідомляв він у відеозверненні. — Якщо цього не вийде, то єдиний варіант, що залишається у нас — це приспання хижаків. Про це боляче говорити, але головний пріоритет зараз — це життя людей. Інших тварин, які все ще залишаються на території Екопарку і вижили, яких також можна вивезти, нам також потрібно терміново евакуювати».

Додамо, що від самого початку війни Екопарк постійно обстрілювали, там загинули тварини і люди, які їх годували.

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