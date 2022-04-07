Головне — встигнути до 7 вечора: стало відомо, як сьогодні працюватиме метро у Києві

У четвер, 7 квітня, київський метрополітен, де раніше відновили роботу пересадні вузли «Площа Льва Толстого» — «Палац спорту» та «Золоті ворота» — «Театральна», продовжує роботу в режимі перевезень. Потяги курсують до 19.00.

Як повідомляють у КП «Київський метрополітен», поїзди курсують:

Червона лінія: від станції «Шулявська» до станції «Театральна».

Синя лінія: від станції «Героїв Дніпра» до станції «Теремки».

Зелена лінія: від станції «Сирець» до станції «Видубичі», а також від станції «Видубичі» до станції «Червоний хутір».

Пересадочні вузли «Площа Льва Толстого» та «Палац спорту», а також «Золоті ворота» та «Театральна» — працюють.

«Майдан Незалежності» та «Кловську» поїзди проїжджають без зупинки.

Середній інтервал руху поїздів на лініях — 1 год.

Графік роботи може оперативно змінюватися за необхідності. Підземні станції продовжать цілодобово працювати як укриття.

А у КМДА повідомили, що у столиці відновили роботу 11 маршруток.

Нагадаємо, що кілька днів тому у Києві відновили рух поїздів метро через Південний міст.

Фото КП «Київський метрополітен»

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