Скандальний екснардеп подався у священики

Одіозний нардеп від Партії регіонів і колишній кандидат на пост мера Харкова Михайло Добкін подався у священнослужителі — він закінчив духовну семінарію і став дияконом. Про проходження ним обряду хіротонії (під час нього відбувається таїнство «поставлення в священнослужителі») відбулася 7 квітня в Благовіщенському соборі Харкова, йдеться у повідомленні пресслужби Харківської єпархії Української православної церкви московського патріархату.

Зазвичай диякон допомагає священникові під час відправи, а за потреби з виправданих причин у канонічному порядку може також відслужити панахиду, похорон, акафіст, молебень, Вечірню, Утреню. Більше того, йому дозволено викладати в недільній школі.

Українцям же про подію повідомив священник Православної церкви України Іван Сидор, висловивши надію про те, щоб коли отець Михайло читатиме Апостол, головне, щоб він не сказав, що «текст по-дибільному напісан».

В коментарях користувачі Мережі відзначили що для московського патріархату, який продовжує поминати у молитвах головного московського попа кирила, такий диякон буде на своєму місці.

Нагадаємо, під час віроломного вторгнення в Україну рашистські вйська обстрілюють і руйнують не лише українські церкви, але й храми так званої УПЦ МП.

Зазначимо, що дияконом та меценатом УПЦ МП також є ще один ексрегіонал та позафракційний нардеп Вадим Новинський.

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