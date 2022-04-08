Жодної «Дружби народів»: Києву пропонують перейменувати п'ять станцій метро

Начальник комунального підприємства «Київський метрополітен» і депутат Київради Віктор Брагінський виступив з ініціативою про екстрене перейменування п'яти станцій столичної підземки.

Свою ідею він уже озвучив меру Віталію Кличку.

У Facebook Брагінський пояснив, що кияни ховаються на станції «Дружба народів» якраз у той час, поки ця так звана «дружба народів» вбиває їхніх земляків, сусідів, родичів та знищує нашу країну.

«Такого бути не може. „Площа Льва Толстого“, „Берестейська“, „Мінська“, „Героїв Дніпра“ — туди ж!», — емоційно написав начальник метрополітену, який переконаний, що профільна комісія з найменувань спільно з громадськістю вибере гідні назви і увічнить у них наших, українських, героїв.

Нагадаємо, у 2021 році в росії обурювалися наміром депутатів міста Володимир-Волинський повернути місту його споконвічну назву Володимир, мовляв, місто з такою назвою може бути тільки у них.

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