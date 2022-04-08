В Україні запрацювала гаряча лінія для родичів жертв російського вторгнення

Національна поліція України відкрила «гарячу лінію» для родичів загиблих внаслідок військових дій рф. За цілодобовим телефоном +0 894 201 867 можна отримати необхідну консультацію та роз’яснення щодо процедури поховання, повідомили у МВС України.

Масив відповідної інформації буде збільшуватися, адже наразі у звільнених від російських військ населених пунктах поліцейські цілодобово працюють над пошуком та ідентифікацією загиблих мирних людей.

В поліції звертаються до українців з проханням використовувати телефонну лінію лише за призначенням, а з усіх інших питань звертатися за номерами поліції вашого регіону.

Нагадаємо, наразі відомо про сотні жертв серед мирних мешканців Бородянки і Бучі на Київщині, а кількість жертв в заблокованому рашистами Маруполі важко уявити.

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