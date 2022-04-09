Загинув під час виконання бойового завдання у Харкові: у Луцьку попрощалися із загиблим Героєм Юрієм Дзятком

У Луцьку простилися із загиблим у війні з росією 43-річним військовослужбовцем Юрієм Дзятком. Героя, який народився у селі Гаразджа, відспівали у кафедральному соборі Святої Трійці.

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Як повідомили у міській раді, боєць був призваний на військову службу за мобілізацією на початку березня 2022 року, а загинув під час виконання бойового завдання у Харкові.

Опісля панахиди тіло військовослужбовця прощальною ходою пронесли Театральним майданом Луцька, поховають його на Алеї почесних поховань у рідному селі.

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Нагадаємо, раніше у Калуші на Прикарпатті попрощались із двома рідними братами, які загинули в бою у Чернігівській області — 24-річним Романом та 21-річним Леонідом Бутусіними. «ФАКТИ» розповіли їх історію.

Фото lutskrada.gov.ua/

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