Потрапив у полон до рашистів і був варварськи розстріляний: Денисова розкрила подробиці загибелі литовського режисера у Маріуполі

У Маріуполі, який послідовно руйнують рашисти, вбили литовського режисера Мантаса Кведаравічюса, який потрапив у полон до російських окупантів. Дружина Мантаса стверджує, що росіяни її чоловіка застрелили, а тіло просто викинули надвір.

Про це повідомила омбудсмен Людмила Денісова.

За її інформацією, дружині режисера вдалося забрати його тіло і вивезти до Литви.

Справжня причина загибелі режисера раніше не озвучувалася заради безпеки жінки.

«Звертаюся до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, врахувати ці факти скоєння РФ військових злочинів та злочинів проти людяності та порушень прав людини в Україні» , — написала український омбудсмен.

Нагадаємо, під Маріуполем від рук рашистів загинув 78-річний ветеран флоту, письменник та волонтер Євген Баль.

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