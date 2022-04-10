Вкрали труси та з'їли консерви для кішок: відомий політолог розповів, як окупанти похозяйнували у його домі під Києвом

Відомий політолог з Українського інституту майбутнього Ігар Тишкевич розповів, як окупанти вломилися до нього в будинок під Києвом та «похазяйнували» там.

На своїй сторінці у соцмережах він розповів, що мародери вкрали машину для стрижки, навушники, старий коптер сина та… труси, які господар будинку купив перед війною.

Тишкевич пише, що з будинком, здебільшого, все нормально, хоча він ретельно не перевіряв, а подивився лише там, де були відкриті шафи.

«При цьому ідіоти дивилися зовнішній вінчестер, але, напевно, не зрозуміли, що це таке. Не взяли», — написав він і додав, що окупанти пообідали у нього шоколадним маслом, що принесли із собою, та котячими консервами, які знайшли в будинку у політолога.

Матеріал «Не лише пральні машини: російські мародери вивезли з України вкрадені у громадян автомобілі» читайте на сайті «ФАКТІВ».

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