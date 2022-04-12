«Харчуємося мівіною та снікерсами. Триматися зможемо довго»: Ектора Хіменеса-Браво вразила розмова із захисником Маріуполя

Відомий українсько-колумбійський шеф-кухар Ектор Хіменес Браво, який вирішив спробувати себе в ролі «примари Києва», бере близько до серця трагедію заблокованого рашистами Маріуполя та його захисників, які опинилися в оточенні.

У своєму Instagram Ектор Хіменес-Браво опублікував листування з одним із бійців полку «Азов», з якого випливає, що захисники міста тримаються, хоч їм і доводиться харчуватися лише «мівіною» та «снікерсами».

«Питання про деблокаду варто піднімати не для того, щоб врятувати нас (військових), а деблокада потрібна, щоб урятувати мирні життя: жінок та дітей. У місті вже 40 днів немає світла, газу та води, 90% споруд спалені, люди живуть у підвалах, виживають хто як може … Ми триматися зможемо довго, а от люди без їжі з водою сумніваюся, що довго протримаються з урахуванням фактів згвалтування та вбивств з боку російських військових. У них дуже мало часу», — написав Ектору неназваний боєць.

У відповідь Ектор захоплюється, що військовий, який перебуває в оточенні 10 тисяч орків, переживає насамперед за мирних жителів Маріуполя.

«Ці хлопці герої. Про них зніматиметься кіно. Я гордий, що познайомився з ними», — підсумував шеф-кухар.

Нагадаємо, морські піхотинці з 36-ї бригади в Маріуполі, проти яких ворог застосував хімічну зброю, розповіли, що під час блокади позбавлені постачання зброї та продовольства, але не залишать своїх позицій і залишаться вірними Україні.

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