«Макарівський Хатіко»: на Київщині вірний пес майже місяць чекає на господарку, зґвалтовану і вбиту кадирівцем

У міру визволення населених пунктів у Київській області стають відомими все нові злочини, вчинені орками кремлівського фюрера, які він сам продовжує цинічно заперечувати.

Одним із них стало жорстоке вбивство в Макарові Тетяни Задорожняк, пише Вечірній Київ .

Тетяна Задорожняк

15 березня Тетяна Задорожняк та її собака породи акіта-іну на ім'я Ріні не встигли евакуюватися з Макарова, до якого увійшли кадирівці. Жінка у власному будинку чекала на подругу, разом з якою планувала втекти з селища. Проте зустрітися їм не судилося.

Один із окупантів вивів Тетяну в сусідній будинок, де ґвалтував, а потім жорстоко зарізав. Їй не могли прийти на допомогу, бо місцевих жителів збирали та замикали у підвалах по кілька людей. А інших залякували автоматними чергами.

Тіло жертви поховали у дворі цього ж будинку, де на дошці написали дату смерті — 15 березня.

Ріні, що залишився без господині, вже місяць чекає на неї.

Вірний Ріні

Місцеві волонтери намагалися забрати Ріні до притулку, але той категорично відмовився йти. За словами жителів Макарова, жінка жила тут разом із чоловіком із 2012 року. А три роки тому, 16 березня, ковід забрав життя її чоловіка. Тепер же вбили й Тетяну.

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Фото t. me/Pravda_Gerashchenko/

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