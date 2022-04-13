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Рашисти кинули без підготовки на передову: під Маріуполем загинув відомий джазмен

19:53 13 квітня 2022
Рашисти кинули без підготовки на передову: під Маріуполем загинув відомий джазмен

росія продовжує використовувати жителів Донбасу як гарматне м'ясо в безглуздій війні.

Про це пише Telegram-канал «Вся правда».

Так, під час бою за Маріуполь було вбито відомого джазмена, музиканта Донецької філармонії Миколу Звягінцева.

Він був артистом концертного оркестру духових інструментів та ансамблю «Септет-джаз». Звягінцев воював у складі так званої «армії ДНР».

За даними каналу, Звягінцев не мав військової підготовки, тому «бойовики кинули його на війну як м'ясо». Повідомляється, що у музиканта залишилася сім'я — дружина та однорічна дочка.

Нагадаємо, в Україні вважають, що рішення путіна продовжувати війну майже напевно призведе до того, що у Росії не залишиться боєздатних військ. Тим самим господар Кремля може покінчити з російським генералітетом та з партією війни.

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