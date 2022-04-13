Рашисти кинули без підготовки на передову: під Маріуполем загинув відомий джазмен
росія продовжує використовувати жителів Донбасу як гарматне м'ясо в безглуздій війні.
Про це пише Telegram-канал «Вся правда».
Так, під час бою за Маріуполь було вбито відомого джазмена, музиканта Донецької філармонії Миколу Звягінцева.
Він був артистом концертного оркестру духових інструментів та ансамблю «Септет-джаз». Звягінцев воював у складі так званої «армії ДНР».
За даними каналу, Звягінцев не мав військової підготовки, тому «бойовики кинули його на війну як м'ясо». Повідомляється, що у музиканта залишилася сім'я — дружина та однорічна дочка.
Нагадаємо, в Україні вважають, що рішення путіна продовжувати війну майже напевно призведе до того, що у Росії не залишиться боєздатних військ. Тим самим господар Кремля може покінчити з російським генералітетом та з партією війни.247
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