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Суспільство та люди

«Він виніс на руках пораненого командира»: на Вінниччині попрощалися з загиблим на Донбасі героєм

20:20 14 квітня 2022

В Краснопілці на Вінниччині попрощались із 33-річним бійцем Національної гвардії України Миколою Лановенком. Він загинув внаслідок осколкового поранення, отриманого на Донбасі, де зараз точаться запеклі бої.

Напередодні похорону жителі громади зустрічали тіло героя зі свічками, квітами та сльозами… А віддати шану йому прийшли сотні людей: земляки, побратими, знайомі та родичі…

Жителі громади зустрічають тіло героя

«Начальник військового наряду загинув 10 квітня, героїчно захищаючи позиції під селом Солодке Донецької області у нерівному бою. Попри значну перевагу противника у живій силі, Микола Андрійович до останньої хвилини чинив опір, даючи гідну відсіч ненависному ворогу і загинув смертю Героя, — розповіла голова Краснопільської ОТГ Катерина Романенко. - За кілька днів до цього наш земляк виніс з поля бою свого пораненого командира, офіцера Національної Гвардії, а потім прийняв командування бойовим підрозділом на себе. Починаючи з 2014-го року, брав активну участь у військових операціях, захищаючи державний суверенітет та територіальну цілісність України у Криму та на сході. За бойові заслуги перед Батьківщиною Микола Лановенко нагороджений численними військовими нагородами. У нього залишились батьки… Маючи таких синів, Україна ніколи не буде переможеною! Вічна Слава Героям!»

Відспівали загиблого в храмі Покрови Пресвятої Богородиці

Відспівали загиблого в храмі Покрови Пресвятої Богородиці. Під час поховання люди стали навколішки, коли заспівали «Вічную пам’ять». Поховали бійця на місцевому кладовищі…

Раныше «ФАКТИ» розповідали про 23-річного Назара Небожинського з Рівного, який ціною власного життя врятував 20 побратимів.

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