В українців сьогодні Лазарєва субота: що категорично не можна робити 16 квітня і на що треба звернути особливу увагу
17 квітня православні та грекокатолики відзначатимуть одне з 12 найбільших християнських свят — Вхід Господній до Єрусалиму (Вербна неділя), напередодні якого відзначається Лазарева субота — на честь воскресіння Ісусом Христом Лазаря.
За переказами, Лазар захворів і помер, але на четвертий день після смерті воскрес, коли Ісус Христос розпорядився прибрати камінь, що закривав вхід до похоронної печери і сказав: «Лазар! Іди геть!». Після воскресіння святий Лазар прожив ще 30 років, 18 з яких прослужив єпископом на Кіпрі.
На згадку про це на святковому вечірньому богослужінні прийнято святити гілочки верби. А після служби парафіяни легенько били своїх рідних, насамперед дітей, бажаючи їм рости здоровими та щасливими та примовляючи: «Не я б'ю — верба б'є…».
Працювати цього дня не можна, як і порушувати піст, хоча під час святкового застілля дозволялося випити трохи вина.
Вважалося поганою прикметою цього дня грати весілля, а також веселитися — співати та танцювати. Робота на городі та вдома відкладалася на другий день.
За тиждень віруючі відзначатимуть велике свято — Великдень. Відомий кулінар із Кривого Рогу Елла Іванова запропонувала рецепт бездрожжевої паски.
Фото з Вікіпедії643
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