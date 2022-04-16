30.00 / 31.49 32.47 / 34.18
Київ: +8
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Суспільство та люди

В українців сьогодні Лазарєва субота: що категорично не можна робити 16 квітня і на що треба звернути особливу увагу

9:06 16 квітня 2022
Воскресіння Лазаря

17 квітня православні та грекокатолики відзначатимуть одне з 12 найбільших християнських свят — Вхід Господній до Єрусалиму (Вербна неділя), напередодні якого відзначається Лазарева субота — на честь воскресіння Ісусом Христом Лазаря.

За переказами, Лазар захворів і помер, але на четвертий день після смерті воскрес, коли Ісус Христос розпорядився прибрати камінь, що закривав вхід до похоронної печери і сказав: «Лазар! Іди геть!». Після воскресіння святий Лазар прожив ще 30 років, 18 з яких прослужив єпископом на Кіпрі.

На згадку про це на святковому вечірньому богослужінні прийнято святити гілочки верби. А після служби парафіяни легенько били своїх рідних, насамперед дітей, бажаючи їм рости здоровими та щасливими та примовляючи: «Не я б'ю — верба б'є…».

Працювати цього дня не можна, як і порушувати піст, хоча під час святкового застілля дозволялося випити трохи вина.

Вважалося поганою прикметою цього дня грати весілля, а також веселитися — співати та танцювати. Робота на городі та вдома відкладалася на другий день.

За тиждень віруючі відзначатимуть велике свято — Великдень. Відомий кулінар із Кривого Рогу Елла Іванова запропонувала рецепт бездрожжевої паски.

Фото з Вікіпедії

643

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Найсмачніший сніданок «Виручайка» від Людмили Борщ: діти просто закохані в нього, і завжди просять добавки

Найсмачніший сніданок «Виручайка» від Людмили Борщ: діти просто закохані в нього, і завжди просять добавки

чебуреки

«Чудовий смак, що сподобається усім»: готуємо пісні чебуреки

Воскресіння Лазаря

В українців сьогодні Лазарєва субота: що категорично не можна робити 16 квітня і на що треба звернути особливу увагу

Гривні

Сотням тисяч українців нарахують нові соціальні виплати: хто скільки отримає

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.