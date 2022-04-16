В українців сьогодні Лазарєва субота: що категорично не можна робити 16 квітня і на що треба звернути особливу увагу

17 квітня православні та грекокатолики відзначатимуть одне з 12 найбільших християнських свят — Вхід Господній до Єрусалиму (Вербна неділя), напередодні якого відзначається Лазарева субота — на честь воскресіння Ісусом Христом Лазаря.

За переказами, Лазар захворів і помер, але на четвертий день після смерті воскрес, коли Ісус Христос розпорядився прибрати камінь, що закривав вхід до похоронної печери і сказав: «Лазар! Іди геть!». Після воскресіння святий Лазар прожив ще 30 років, 18 з яких прослужив єпископом на Кіпрі.

На згадку про це на святковому вечірньому богослужінні прийнято святити гілочки верби. А після служби парафіяни легенько били своїх рідних, насамперед дітей, бажаючи їм рости здоровими та щасливими та примовляючи: «Не я б'ю — верба б'є…».

Працювати цього дня не можна, як і порушувати піст, хоча під час святкового застілля дозволялося випити трохи вина.

Вважалося поганою прикметою цього дня грати весілля, а також веселитися — співати та танцювати. Робота на городі та вдома відкладалася на другий день.

За тиждень віруючі відзначатимуть велике свято — Великдень. Відомий кулінар із Кривого Рогу Елла Іванова запропонувала рецепт бездрожжевої паски.

Фото з Вікіпедії

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