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Суспільство та люди

Додатковий потяг до Польщі курсуватиме вже за кілька днів

15:55 16 квітня 2022
поїзд

З 20 квітня почне ходити ще один потяг «Інтерсіті+» Київ — Перемишль. Про це інформує «Укрзалізниця» на своєму телеграм-каналі.

«Поїзд відправлятиметься щоденно з Києва о 17:00, прибуватиме до Перемишля о 05:00. У зворотньому напрямку, з Перемишля, поїзд відправлятиметься щоденно з 21 квітня о 08:00 і прибуватиме до Києва о 20:43. По станції Перемишль організована пересадка на поїзди до Кракова, Берліна та Праги».

Після прибуття до Перемишля пасажири з мінімальним часом очікування зможуть пересісти на:

поїзд Перемишль — Краків — 05:50;

поїзд Перемишль — Берлін — 07:07;

поїзд Перемишль — Прага — 07:22.

Раніше у Києві повідомили про поступове відновлення роботи метрополітену. З п'ятниці, 15 квітня, на «синій» та «зеленій» лініях поїзди їздитимуть по обох коліях.

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