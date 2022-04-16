Монумент Незалежності на київському Майдані не захищатимуть від обстрілів: названо причину

У Києві, який, як і раніше, зазнає ударів російської армії, відмовилися від ідеї встановити захисні споруди навколо Монументу Незалежності «Стелла» та Лядських воріт на Майдані.

Про це у коментарі «Українській правді. Життя» повідомив директор Департаменту охорони культурної спадщини Київської міської держадміністрації Олександр Нікоряк. За його словами, їх видалили зі списку об'єктів, які збиралися захищати.

Справа в тому, що поставити захист на 40-метровий пам'ятник непросто — потрібно виганяти техніку, крани, розраховувати пориви вітру. «А якщо конструкція, не дай Боже, впаде? Буде ще гірше. Тому монумент Незалежності в Києві буде відкритий» , — зазначив Нікоряк.

Нагадаємо, що невдовзі після початку широкомасштабного вторгнення росії в Україну блаженний Святослав повідомляв, що окупанти планували авіаудар по найголовнішій святині українського народу з часів Київської Русі — собору Святої Софії у Києві.

Фото з Вікіпедії

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