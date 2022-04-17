Одружуватися можна через Zoom: в Україні спростили процедуру укладання шлюбу під час війни

Міністерство юстиції України спростило укладення шлюбу під час воєнного стану. Це можна зробити протягом одного дня після подання заяви та віддалено через Zoom.

Про це йдеться у повідомленні заступника міністра юстиції Валерії Коломієць.

«Сьогоднішні обставини призводять до того, що люди іноді не мають можливості чекати. Тому що всі ми опинилися в обставинах, коли ми не знаємо, що буде завтра і навіть сьогодні надвечір. Тому подати заяву і офіційно оформити шлюб тепер можна за день. Люди, які виявили бажання можуть одружитися протягом дня», — пояснила Коломієць.

Вона зазначила, що на сьогодні реєстрація шлюбу може відбуватися у будь-якому органі РАГСу на території, де не ведуться бойові дії. При цьому за певних умов шлюби можуть реєструвати не лише працівники органів РАЦС. Наприклад, це можуть бути поліцейські, і військові. Зокрема, це актуально для жінок та чоловіків, які несуть службу. Для них дали можливість одружитися дистанційно.

«Вони можуть звернутися до свого командира і подати заяву про те, що бажають одружитися дистанційно. Таким чином, зареєструвати шлюб можна навіть тоді, якщо одного з подружжя немає фізично. Людина, яка не перебуває у військовій частині, може бути підключена дистанційно. І навіть обоє із пари можуть бути підключені дистанційно, просто через Zoom», — поінформувала замміністра.

За даними Мін'юсту, з початку повномасштабної війни одружилися майже 22 000 українських пар, що більше, ніж зазвичай. Це пов'язано з військовим становищем.

Нагадаємо, 15 березня в Києві одружився відомий Dj Tapolsky (Анатолій Тапольський) — у Печерському загсі чинний воїн ЗСУ розписався зі своєю обраницею Сандрою Смирновою.

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