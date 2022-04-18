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Суспільство та люди

Не більше 30 штук в одні руки: українська поштова марка із посланим російським кораблем стала раритетом

17:22 18 квітня 2022
Марка з російським кораблем

Випуск поштової марки з російським кораблем, який пішов за відомою адресою, викликав неабиякий ажіотаж — з накладу в один мільйон за 5 днів вже розкуплена майже половина.

У зв'язку з цим в «Укрпошті» заявили, що додаково марки не друкуватимуть — кожна марка збереже свою історичну цінність.

«Деякі люди починають продавати куплене за спекуляційними цінами. Наприклад, на Ebay вже можна купити конверт з маркою за $ 1000. Але „Укрпошта“ не підтримує це та будь-які благодійні або інші ініціативи з маркою (за виключенням аукціону на Prozorro). Адже простежити, куди йдуть кошти з продажу марок, неможливо», — йдеться у повідомленні.

Щоб зменшити спекуляції й щоб марки дісталися якомога більшій кількості людей, вводяться обмеження — можна купити не більше ніж 5 листів (1 лист = 6 марок) в одні руки будь-якого номіналу.

Також в компанії повідомили, що марки з кораблем вже є у всіх обласних центрах України (окрім Херсонщини, Криму, Донеччини та Луганщини, для них залишили резерв).

У той же час всі замовлення в інтернет-магазині (деякі з них були на понад 30 тис. марок) скасовані. «Перепрошуємо за незручності, які виникали під час онлайн-замовлень. Просимо дочекатися запуску оновленого поштового маркету цього тижня, щоб зробити замовлення знову, але вже набагато зручніше. Ви отримаєте додаткове повідомлення й зможете оформити покупку повторно, проте не більше ніж 3 листи на 1 замовлення. Багато покупок з однієї адреси будуть блокуватися», — додали в «Укрпошті».

Тим часом «Суспільне» показала чергу, яка вишикувалася в Києві перед поштамтом, де реалізують марки.

Нагадаємо, що український захисник острова Зміїний у відповідь на пропозицію здатися, яка пролунала з російського крейсера «Москва», відправив флагман російського флоту на три літери. Днями крейсер був уражений українськими ракетами «Нептун», отримав серйозні пошкодження та пішов за раніше озвученою адресою.

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