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Суспільство та люди

Обмін посвідчення водія в умовах війни: як це зробити

23:00 19 квітня 2022
водійське посвідчення

Посвідчення водія — це документ, що нині стоїть на рівні з паспортом за важливістю. А інколи навіть вище. Багато хто зараз залежний від потреби вільно пересуватися своїм транспортом країною чи виїжджати за кордон. Що робити, якщо у вас старе посвідчення водія, там є помилки, зазначене інше прізвище або ви його втратили?

«На період воєнного стану спрощено механізм обміну посвідчення водія (постанова КМУ № 360 від 25.03.2022), а саме — не потрібно надавати медичну довідку, скасовано водійські іспити, — каже адвокатка практики справ про адміністративні правопорушення Марина Носова. — Здати старе посвідчення та отримати нове можна у будь-якому сервісному центрі МВС, незалежно від місця реєстрації».

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— Які документи потрібні?

— Паспорт громадянина України, реєстраційний номер облікової картки платника податків, старе посвідчення водія, квитанція про оплату адміністративних послуг, яку можна отримати після оплати в самому сервісному центрі (243 грн). У разі зміни прізвища потрібні документи, що це підтверджують. У разі викрадення посвідчення — довідка з поліції про реєстрацію кримінального провадження за фактом викрадення чи втрати документів. Після одруження та зміни прізвища так склалося, що я не мала часу для обміну свого посвідчення водія. Але нещодавно я звернулась до сервісного центру, і мені обміняли його на нове менше ніж за 1 годину! Це дуже швидко та зручно.

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