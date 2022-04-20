За допомогою агентства «Абсолют» асоціація амбулаторної медицини пройшла міжнародний аудит

ГО «Українська асоціація лікарів амбулаторної медицини» успішно пройшла міжнародний аудит від компанії Baker Tilly Ukraine, яка входить до топ-5 найкращих аудиторських компаній світу.

Юридичне агентство з багаторічним досвідом роботи в Україні «Абсолют» безкоштовно повністю організувало документообіг цього аудиту відповідно до міжнародних вимог.

«Завдяки якісному аудиту авторитет організації значно зріс. Тепер вона має більше можливостей допомагати тим, хто в такі складні часи цього потребує, ефективно залучати великих міжнародних донорів. Ми допомогли зібрати всі необхідні документи, внаслідок чого аудитори надали свою високу оцінку ГО „Українська асоціація лікарів амбулаторної медицини“ та переконались, що вона виконує своє функції, описані в статуті», — розповів керуючий ЮА «Абсолют» Олександр Бондарчук.

«Українська асоціація лікарів амбулаторної медицини» налічує понад 21 тисячу членів. В мирний час її діяльність була спрямована на поліпшення умов праці медичних працівників, поліпшення інфраструктури поліклінік та організації безкоштовного професійного навчання з метою підвищення рівня кваліфікації.

У воєнний час ця громадська організація змінила основний напрямок діяльності та спрямувала свою роботу на підтримку та допомогу громадянам України, що постраждали під час воєнних дій. Асоціація має розгалужену систему напрямків гуманітарної допомоги, в яких вона активно працює, залучаючи міжнародні благодійні організації.

«Оскільки ми найбільша лікарська організація України, ми є надійним посередником для закордонних організацій в передачі гуманітарної допомоги всім, хто цього потребує. Тепер наші можливості зросли ще більше. Сподіваємось на краще та докладаємо максимум зусиль для нашої спільної перемоги», — прокоментував голова ГО «Українська асоціація лікарів амбулаторної медицини» Артем Сводковський.

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