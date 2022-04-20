«Укрпошта» припиняє продаж популярної марки з російським кораблем: де її ще можна купити

Після ажіотажу, який викликав випуск поштової марки з російським кораблем, відправленим на три літери, в «Укрпошті» оголосили про завершення продажу таких марок у своїх відділеннях.

Як повідомив керівник «Укрпошти» Ігор Смілянський, з мільйонного тиражу розпродано вже близько 700 тисяч екземплярів. Більше марки не друкуватимуть.

За його словами, винятки зробили у відділенні на Майдані в Києві — там марки 20 квітня продавали понад півтори тисячам українців, які не змогли їх купити напередодні та записалися до списку.

«Що буде далі? Щоб все було чесно і прозоро, 100 тисяч марок буде виділено на інтернет-магазин. І починаючи з четверга, 21 квітня, в нашому інтернет-магазині зможуть придбати марки (2 листи на 1 замовлення) ті, хто раніше зробив замовлення у перші дні, а з п'ятниці, 22 квітня, і будь-які клієнти в Україні або за її межами. Таким чином, ще більше 8300 клієнтів зможуть отримати марки. Решта тиражу буде використана для офіційних делегацій, музейних фондів, наших міжнародних зобов'язань, та за філателістичними абонементами. Також кожен працівник Укрпошти зможе отримати 1 марку, а невелика частина буде виділена на підтримку маркетингових акцій з українськими виробниками та підприємцями», — додав гендиректор «Укрпошти».

Хоч додаткового тиражу й не буде, серію з російським військовим кораблем буде продовжено. Подробиці повідомлять наступного тижня, коли будуть узгоджені всі технічні моменти. «Майки та інші речі з маркою вже зовсім скоро будуть у нашому інтернет-магазині та відділеннях», — додав Смілянський.

Нагадаємо, що флагман російського флоту крейсер «Москва», який обстрілював острів Зміїний та його захисників, де і був посланий за відомою адресою, був уражений ракетами «Нептун» буквально наступного дня після випуску марки.

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