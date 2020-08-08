Люди не боятся коронавируса: сеть поразило фото туристов в «Борисполе»

В сеть попало фото с туристами, нарушающими карантинные ограничения, снятое в международном аэропорту «Борисполь». Фото опубликовал в Facebook известный путешественник и тревел-блогер Максим Циркель.

«Мне прислали фото с зоны прилёта аэропорта Борисполь. Социальное дистанцирование в действии! На фото чартерные туристы прилетевшие с отдыха, среди них возможно и мои клиенты. Этих людей не будут тестировать и проверять, они постоят в тесном сосисочном контакте и разъедутся по своим городам… а потом цифры», — написал он.

Блогер отметил, что украинцы, к сожалению, не соблюдают даже самых элементарных рекомендаций Минздрава по сдерживанию распространения коронавирусной болезни.

«Сегодня новый антирекорд 1489 случая, и цифра будет расти. У нас не соблюдают минимальных рекомендаций, даже самых простых, и не следят за их выполнением. Люди не боятся болезни, не боятся смерти и потерять близких. Украинцы бессмертный народ. Видя все что происходит, я понимаю что уже ничего не исправить и не изменить», — с грустью написал путешественник.

Пользователи Facebook активно обсуждают фото.

Как писали «ФАКТЫ», случаи нарушения карантинных ограничений нередки в Украине. Так, в Одессе в ночном клубе «Итака» в ночь на 2 августа с нарушением норм карантина состоялся концерт российского певца Леши Свика.

431

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter