Сердцу не прикажешь: тюремщица вступила в сексуальную связь с преступником и поплатилась за это

В Великобритании произошел очередной скандал, в котором оказалась замешанной надзирательница тюрьмы, которая пренебрегла служебными обязанностями и вступила в сексуальную связь с заключенным, особо опасным преступником.

Как пишет Daily Mail, 32-летняя сотрудница тюрьмы на острове Райд по имени Лорен Макинтайр была уличена в очень теплых отношениях с Эндрю Робертсом — мужчиной, который в 2003 году был осужден на пожизненный срок убийство своей подруги и ее восьмимесячной дочери. На момент совершения злодеяния ему было 22 года.

По данным издания, Макинтайр, мать двоих детей, помимо интимных отношений, позволяла заключенному пользоваться мобильной связью, вела с ним переписку и делилась снимками интимного характера.

Кроме того, она позволила Робертсу избить своего сослуживца.

События, вошедшие в уголовное дело, происходили в период с августа по декабрь 2018 года.

После предварительного заседания женщину освободили под залог до следующего судебного слушания, которое состоится в октябре.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Шотландии тюремного надзирателя застали в пикантной ситуации с ожидавшей суда женщиной, обвиняемой в покушении на убийство. После громкого скандала мужчину уволили.

Фото: https://www.factroom.ru/, https://www.dailymail.co.uk/

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