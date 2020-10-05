Пели и пили в здании суда: судью уволили за секс с подчиненным на рабочем месте

Попытки смешивать работу с личной жизнью часто становятся причиной потерь в обеих сферах и оборачиваются крахом карьеры не только для надзирательниц в тюрьмах, но и для людей, занимающих более высокие позиции в пенитенциарной системе.

Об одном из таких случаев, произошедших в сентябре, рассказывает NY Daily News.

Издание сообщает, что в американском штате Кентукки Доун Джентри работала судьей по семейным делам в округе Кентон.

По неизвестным причинам судья заставила одного из своих подчиненных уволиться, а на его место наняла Стивена Пенроуза.

После этой кадровой перестановки в суде начали происходить неподобающие для подобного заведения вещи: Джентри занималась с Пенроузом сексом прямо в рабочее время, а также позволяла ему играть на гитаре, петь и пьянствовать.

Сам сотрудник также не сдерживал себя никакими рамками, присылая судье свои эротические фотографии. Кроме того, он пошло шутил, склонял Джентри к сексу и делал ей массаж. Все это также происходило в рабочие часы в здании суда.

Разумеется, подобным способом рассмотрения дел живо заинтересовалось начальство судьи, после чего провели служебное расследование и уволили.

Напомним, что в 2019 году в Англии констебля выгнали из полиции за свидания в служебном автомобиле.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в США учительницу и бывшую королеву красоты Рэмси Бирс приговорили к двум годам тюрьмы за развращение 14-летнего ученика и распространение материалов непристойного характера.

Фото: https://www.nydailynews.com/

18

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter