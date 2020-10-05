Дочь Леонида Якубовича помышляла о самоубийстве
Дочь Леонида Якубовича Варвара снова вернулась к теме пережитой в 2014—2015 годах депрессии, признавшись, что в то время задумывалась даже о суициде.
«Каждый вечер я плакала. Несколько раз сидела в ванной с ножницами, но до страшного так и не дошло», — написала она в Instagram.
Она также рассказала, как сторонилась людей — даже поступив в университет, она боялась туда ходить, боялась скопления людей, боялась вопросов на «парах», и вообще боялась, что ее заметят.
Поэтому даже свой обед она съедала в туалетной кабинке.
Давайте вернемся на пять лет назад. Конец 2015 г. — начало 2016 г. Переломный момент. К этому времени я закончила школу всего с тремя четверками в аттестате. Съездила летом с семьей в Турцию на месяц. За этот месяц я выходила из номера только поесть. И то далеко не всегда. Потом я поступила на факультет «Международные отношения» в МГИМО. Появились первые тройки по точным наукам: информатика и математические вычисления, экономическая теория. Я боялась ходить в универ. Боялась толп людей, боялась вопросов на парах, боялась, что меня ЗАМЕТЯТ. На обеденных перерывах я быстро брала какой-нибудь снэк и уходила в туалет. Ела там, в туалетной кабинке. Каждый вечер я плакала. Несколько раз сидела в ванной с ножницами, но до страшного так и не дошло. Январь 2016 года. Первая в жизни сессия началась тяжело. Сразу две пересдачи. Уже даже не тройки, а пересдачи. Те самые эконом. теория (зачет) и информатика (экзамен). До следующего экзамена оставалось три дня. На следующий день после второй пересдачи я проснулась с четким пониманием того, что дальше так жить нельзя. Я гнию изнутри. Я на дне. И мне НИКТО не может помочь, кроме МЕНЯ САМОЙ. Я всегда это чувствовала. Я должна была вытащить себя сама. В тот день передо мной был выбор: закончить всё или кардинально изменить. Я выбрала второе. Мне до сих пор тяжело обьяснить, как именно мне удалось сделать это. Метафорически я сломала прежнюю себя и из осколков слепила нового человека. Практически… Каждый раз проходя мимо зеркала, я говорила себе: «Ты умная. Ты красивая. У тебя все получится. Ты сможешь». Я в это не верила. Но говорила. Я выискивала детали в мире вокруг себя. Что угодно, за что можно зацепиться, чему можно порадоваться. В депрессии я могла не мыть голову неделями, теперь я затаскивала себя в душ ароматическими шампунями и плейлистом с любимыми песнями. Я ловила свои негативные мысли, останавливала себя. Нет, ты не неудачница, ты просто не удержала в руках эту книгу, ничего страшного. Нет, они тебя не презирают за неправильный ответ на паре, ошибаться нормально. Постскриптум в комментариях ⬇️
Напомним, Варвара уже с трех лет читала, в школу пошла сразу во второй класс и даже привыкла к обращению на «вы» с детства, чем ее звездный отец очень гордился, не задумываясь о последствиях раннего взросления девочки.231
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