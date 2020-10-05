28.29 / 28.49 32.97 / 33.38
Киев: +18
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

Дочь Леонида Якубовича помышляла о самоубийстве

12:11 5 октября 2020
Варвара Якубович

Дочь Леонида Якубовича Варвара снова вернулась к теме пережитой в 2014—2015 годах депрессии, признавшись, что в то время задумывалась даже о суициде.

«Каждый вечер я плакала. Несколько раз сидела в ванной с ножницами, но до страшного так и не дошло», — написала она в Instagram.

Она также рассказала, как сторонилась людей — даже поступив в университет, она боялась туда ходить, боялась скопления людей, боялась вопросов на «парах», и вообще боялась, что ее заметят.

Поэтому даже свой обед она съедала в туалетной кабинке.

Давайте вернемся на пять лет назад. Конец 2015 г. — начало 2016 г. Переломный момент. К этому времени я закончила школу всего с тремя четверками в аттестате. Съездила летом с семьей в Турцию на месяц. За этот месяц я выходила из номера только поесть. И то далеко не всегда. Потом я поступила на факультет «Международные отношения» в МГИМО. Появились первые тройки по точным наукам: информатика и математические вычисления, экономическая теория. Я боялась ходить в универ. Боялась толп людей, боялась вопросов на парах, боялась, что меня ЗАМЕТЯТ. На обеденных перерывах я быстро брала какой-нибудь снэк и уходила в туалет. Ела там, в туалетной кабинке. Каждый вечер я плакала. Несколько раз сидела в ванной с ножницами, но до страшного так и не дошло. Январь 2016 года. Первая в жизни сессия началась тяжело. Сразу две пересдачи. Уже даже не тройки, а пересдачи. Те самые эконом. теория (зачет) и информатика (экзамен). До следующего экзамена оставалось три дня. На следующий день после второй пересдачи я проснулась с четким пониманием того, что дальше так жить нельзя. Я гнию изнутри. Я на дне. И мне НИКТО не может помочь, кроме МЕНЯ САМОЙ. Я всегда это чувствовала. Я должна была вытащить себя сама. В тот день передо мной был выбор: закончить всё или кардинально изменить. Я выбрала второе. Мне до сих пор тяжело обьяснить, как именно мне удалось сделать это. Метафорически я сломала прежнюю себя и из осколков слепила нового человека. Практически… Каждый раз проходя мимо зеркала, я говорила себе: «Ты умная. Ты красивая. У тебя все получится. Ты сможешь». Я в это не верила. Но говорила. Я выискивала детали в мире вокруг себя. Что угодно, за что можно зацепиться, чему можно порадоваться. В депрессии я могла не мыть голову неделями, теперь я затаскивала себя в душ ароматическими шампунями и плейлистом с любимыми песнями. Я ловила свои негативные мысли, останавливала себя. Нет, ты не неудачница, ты просто не удержала в руках эту книгу, ничего страшного. Нет, они тебя не презирают за неправильный ответ на паре, ошибаться нормально. Постскриптум в комментариях ⬇️

Публикация от Barbara Vido (@umi_coral)

Напомним, Варвара уже с трех лет читала, в школу пошла сразу во второй класс и даже привыкла к обращению на «вы» с детства, чем ее звездный отец очень гордился, не задумываясь о последствиях раннего взросления девочки.

231

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Алла Пугачева у гроба (скрин видео)

«Или как дурак последний, или…» Алла Пугачева произнесла речь на похоронах друга

Северо-Крымский канал

Женщина утопила тяжелобольного сына в Северо-Крымском канале

Оля Полякова

Оля Полякова отреагировала на скандал вокруг ее выступления в Харькове

Владимир Балух

Балух пришел в себя

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер