Дочь Леонида Якубовича помышляла о самоубийстве

Дочь Леонида Якубовича Варвара снова вернулась к теме пережитой в 2014—2015 годах депрессии, признавшись, что в то время задумывалась даже о суициде.

«Каждый вечер я плакала. Несколько раз сидела в ванной с ножницами, но до страшного так и не дошло», — написала она в Instagram.

Она также рассказала, как сторонилась людей — даже поступив в университет, она боялась туда ходить, боялась скопления людей, боялась вопросов на «парах», и вообще боялась, что ее заметят.

Поэтому даже свой обед она съедала в туалетной кабинке.

Напомним, Варвара уже с трех лет читала, в школу пошла сразу во второй класс и даже привыкла к обращению на «вы» с детства, чем ее звездный отец очень гордился, не задумываясь о последствиях раннего взросления девочки.

231

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter