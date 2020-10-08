Смерть дочери Конкина: знаменитый актер просится на допрос в Следком России

Российский артист Владимир Конкин, который после смерти дочери закрылся в своей квартире и ни с кем не общался, написал письмо на имя главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, передает Starhit.



По мнению артиста, София погибла не в результате несчастного случая — ее убили.

У Конкина на примете есть несколько подозреваемых и он хотел бы поделиться своими соображениями с профессионалами.

Кроме того, актер просит переквалифицировать дело, по которому сейчас ведется расследование. Конкин настаивает на том, что произошло тщательно спланированное убийство.

Сейчас Конкин сотрудничает с юристами, которые помогают ему разобраться в ситуации. Среди тех, кого подозревает актер, оказался и бойфренд Софии Михаил Серов.

Напомним, незадолго до своей гибели София Конкина жаловалась подруге на бойфренда Михаила и не исключала, что придется с ним расстаться.

Фото Instagram

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