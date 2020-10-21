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Общество и люди

Жена Хомчака похвасталась особым талантом

13:49 21 октября 2020
Анна Коваленко

Новоиспеченная глава Черниговской облгосадминистрации Анна Коваленко, недавно вступившая в брак с главнокомандующим ВСУ — генерал-полковником Русланом Хомчаком, похоже, увлекается вышивкой.

Так, недавно она обновила обложку своей странички в социальных сетях, опубликовав фото полотна с красивой вышивкой красными и белыми нитками.

Одна из интернет-пользователей поинтересовалась, ее ли это работа, на что Анна Коваленко отреагировала «лайком».

Ранее сообщалось, что кандидатуру 29-летней Коваленко согласовали на пост руководителя облгосадминистрации в конце сентября этого года. Ранее избралась в парламент от «Слуги народа», одно время (с сентября 2019 по апрель 2020 года) работала замглавы Офиса президента. Она — аспирант Национальной академии государственного управления при президенте Украины по специальности «Публичное управление».

Анна Коваленко родом из Бучи Киевской области. По образованию она театровед, работала журналисткой, советницей в Минобороны и в Мининформполитики.

Фото Анны Коваленко из соцсетей.

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