Шестилетняя девочка получила страшные ожоги лица, играя с санитайзером

В американском штате Огайо шестилетняя Изабелла Риом получила жуткие ожоги лица во время игры с санитайзером. Как пишет издание Daily Mail, девочка, мама которой уехала на работу, под присмотром няни играла возле дома с другими детьми, включая ее старшего брата, кузена и соседа. Дети взяли сантайзер, который стоял у входа: родители ежедневно им пользовались, дезинфицируя руки при возвращении домой. Малыши начали мазаться санитайзером, выдавили его на крыльцо. А затем соседский ребенок щелкнул зажигалкой, которую принес с собой. Санитайзер мгновенно вспыхнул, опалив Изабелле лицо. Ребенка доставили в больницу.

Изабелла получила ожоги нижней части лица — от уха до уха. Теперь ей приходится по 23 часа в сутки носить специальную компрессионную повязку.

Девочка сказала маме, что чувствует себя теперь безобразной из-за шрамов. «Это разбивает мне сердце. Мне приходится каждый день говорить ей, что она красивая, и что не обязательно выглядеть так же, как все, чтобы быть великолепной, но в большинстве случаев она мне не верит… Я просто в шоке от того, что санитайзер для рук может причинить такой вред. Не знала, что он может так взрываться», — говорит 29-летняя мать Изабеллы Ларрисса, предупреждая других родителей быть осторожными.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что девушка получила жуткие ожоги лица и тела, когда у нее на голове вспыхнул шампунь от вшей.

Фото соцсети и Daily Mail

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