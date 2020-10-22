28.18 / 28.38 33.19 / 33.60
Киев: +7
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

Шестилетняя девочка получила страшные ожоги лица, играя с санитайзером

13:17 22 октября 2020
Изабелла

В американском штате Огайо шестилетняя Изабелла Риом получила жуткие ожоги лица во время игры с санитайзером. Как пишет издание Daily Mail, девочка, мама которой уехала на работу, под присмотром няни играла возле дома с другими детьми, включая ее старшего брата, кузена и соседа. Дети взяли сантайзер, который стоял у входа: родители ежедневно им пользовались, дезинфицируя руки при возвращении домой. Малыши начали мазаться санитайзером, выдавили его на крыльцо. А затем соседский ребенок щелкнул зажигалкой, которую принес с собой. Санитайзер мгновенно вспыхнул, опалив Изабелле лицо. Ребенка доставили в больницу.

Изабелла получила ожоги нижней части лица — от уха до уха. Теперь ей приходится по 23 часа в сутки носить специальную компрессионную повязку.

Девочка сказала маме, что чувствует себя теперь безобразной из-за шрамов. «Это разбивает мне сердце. Мне приходится каждый день говорить ей, что она красивая, и что не обязательно выглядеть так же, как все, чтобы быть великолепной, но в большинстве случаев она мне не верит… Я просто в шоке от того, что санитайзер для рук может причинить такой вред. Не знала, что он может так взрываться», — говорит 29-летняя мать Изабеллы Ларрисса, предупреждая других родителей быть осторожными.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что девушка получила жуткие ожоги лица и тела, когда у нее на голове вспыхнул шампунь от вшей.

Фото соцсети и Daily Mail

191

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
цветок

До+20: синоптик порадовала почти летним прогнозом погоды

На месте происшествия

Мать с дочкой выпали из окна в Киеве и разбились насмерть

Пенсия в Украине

«На пенсию в 60 лет»: в Украине изменили требование к покупке стажа

Изабелла

Шестилетняя девочка получила страшные ожоги лица, играя с санитайзером

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер