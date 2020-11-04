На Полесье на свадьбах в хату заводили коня, чтобы он определил, как вела себя молодая в девичестве

— Во время этнографических экспедиций по украинскому Полесью я часто слышала от крестьян рассказы о прекрасно приспособленных к тамошним условиям (леса да болота) небольших, но сильных и выносливых лошадях местной породы с покладистым нравом, — говорит научный сотрудник Государственного научного центра защиты культурного наследия от техногенных катастроф Наталья Лещенко. — Следуя традиционному свадебному обряду Полесья, коня заводили в хату невесты, чтобы он дал знак, как она себя вела в девичестве. Если конь (извините за подробности) наваливал кучу, это означало, что к девушке есть вопросы по части поведения.

«Сейчас у меня 10 лошадей. Рассчитываю, что через пять лет их будет около 100»

— Мне доводилось наблюдать за повадками лошадей различных пород, — продолжает Наталья Лещенко. — Представляю, какой переполох устроил бы, например, арабский скакун, если бы кому-то вздумалось завести его в маленькую, с низкими потолками, сельскую хату! Очень хотелось увидеть полесских лошадок. Однако крестьяне говорили, что эту породу уже не разводят. И вот в прошлом году в наш этнографический центр обратился фермер из села Приборск Иванковского района Киевской области Юрий Ягусевич с предложением сотрудничать. Оказалось, он организовал конеферму «Щербатi цуглi». Когда я увидела его лошадок, поняла — именно о них мне рассказывали старожилы. Наш этнографический центр стал сотрудничать с фермой Юрия. Недавно мы с ним провели эксперимент: завели лошадку полесской породы в хату. Ни малейших признаков беспокойства она не проявила.

— Чуть больше года назад я случайно узнал от одного таксиста, что продается лошадь и поехал ее посмотреть, — рассказывает Юрий Ягусевич. — Она меня удивила — невысокого росточка (140—145 сантиметров), крепкая. Из опыта знаю, что лошади могут укусить, даже специально на ногу человеку наступить или же просто не слушаться. А эта на удивление уравновешенная, покладистая. Узнал, что это местная порода, прекрасно приспособленная к работе в лесу и на болотистой местности. На сегодняшний день у меня уже 10 полесских лошадок. Думаю, что за лет пять их будет около 100.

— Место для размещения столь большого поголовья есть?

— Я купил для моей фермы пять старых хат вместе с приусадебными участками. Привожу их в порядок, в двух хатах вместе с учеными уже открыл этнографический музей. Показываем туристам, как в старину пекли хлеб, занимались гончарным ремеслом, ткали полотно, делали писанки. В лесу демонстрируем борти, в которых поселились пчелы.

Кроме разведения лошадей, Юрий Ягусевич создает этнографический комплекс, в котором посетителям показывают традиционные народные ремесла и промыслы. Фото с сайта https://ukrainer.net

— Где вы находите полесских коней?

— На Полесье (улыбается). Раньше ездил по селам, расспрашивал людей. Если находил, просил продать и объяснял, зачем покупаю. Обходились эти экспедиции дорого — только на бензин тратил по тысяче гривен. Сотрудничаю с перекупщиками коней. Если лошадь полесской породы, обязательно выкупаю.

Почему эта порода выжила? Хотя бы потому, что помогает местным мужикам дрова заготавливать. Полещуки ведь дрова не покупают (по крайней мере, в северной части этого края) — браконьерствуют. А полесская порода самая что ни на есть «браконьерская». Копыта у них широкие, за счет чего удобно перемещаться по болотистой местности, развитая мускулатура. Масть, как у диких копытных, гнедая, мышастая.

«Во время праздников кони пританцовывают в такт музыке»

— Считали, сколько денег потратили на свою ферму?

— За год ушло порядка миллиона гривен. С увеличением поголовья расходы будут возрастать. Впрочем, уже сейчас лошадки компенсируют значительную часть затрат, развлекая туристов. Бывает, за месяц возвращается половина расходов.

— Получается, вашу конеферму бизнесом не назовешь?

— Сейчас еще точно не назовешь. Зарабатываю пока другим способом — строю, делаю ремонты.

— Почему дали ферме название «Щербатi цуглi»?

— «Цуглi» переводится как «удила». Поскольку Полесье выделяется среди регионов Украины своим архаизмом, это слово здесь сохранилось. Ну, а «щербатi» прибавил потому, что кони грызут удила.

Слово «цуглi» встречается в казацких летописях. Порода лошадей, на которых ездили украинские казаки, похожа по экстерьеру на полесскую. Вот только полесские лошадки приспособлены пить болотную воду, а казацкие могут пить даже солоноватую воду лиманов.

— Если коням полесской породы давать только грубые корма с характерной для Полесья осокой, они все равно сохраняют отличную физическую форму, тогда как в рацион лошадей других пород нужно вводить сочные корма, — говорит научный сотрудник Института разведения и генетики животных Украинской академии аграрных наук Татьяна Ильницкая. — В 2021 году мы планируем провести ДНК-экспертизу коней полесской породы.

— Все знают о старинном обряде водить козу на Рождество, — добавляет Наталья Лещенко. — В западной части Полесья вместо козы было принято водить лошадку местной породы. Ее украшали красными бантами, повязывали рушники. Несмотря на присущий полесским коням спокойный нрав, во время всяческих праздников они пританцовывают в такт музыке.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, как на территории Киевской области фермеры занялись выращиванием улиток, а на Кировоградщине - бананов.

Фото в заголовке: На конеферме «Щербаті цуглi» организуют фотосессии с лошадьми полесской породы. Фото со страницы в Facebook конефермы «Щербаті цуглi»

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