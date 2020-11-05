Опасные "тыквочки": показаны самые сексуальные костюмы минувшего Хеллоуина

Широко отмечавшийся в конце октября во всем мире Хеллоуин был богат большим количеством идей по поводу того, в каком оригинальном наряде присутствовать на празднике.

Журналисты британского издания Daily Star решили выбрать из всего представленного многообразия самые сексуальные «прикиды», созданные с помощью боди-арта.

При этом редакторы обратили внимание на Instagram-аккаунт косметического бренда gogetglitter, в котором представлены бьюти-образы с применением блесток. Их на себя примеряли девушки, решившие на время праздника отказаться от одежды, пишет сайт телеканала РенТВ.

Так, например, на одной из фотографий запечатлена модель с аппликациями из блестящих тыкв на груди и ягодицах вместо нижнего белья. На тело девушки на другом снимке нанесен грим в виде украшенных кристаллами шрамов, из которых струится фейковая кровь.

Редакторы также обратили внимание на кадр, где манекенщица позирует обнаженной с боди-артом в виде серебристого платья с глубоким декольте и принтом с пауками на глазах и груди. В их список также попала девушка в образе инопланетянки с голубым сверкающим гримом на лице и изображениями планет на теле.

Подписчики аккаунта оценили предлагаемые компанией «костюмы» и обсудили их в комментариях. «В этом году я буду выглядеть именно так, спасибо за идею!», «Это самый лучший вариант после всего сумасшествия с пандемией», «Очень эротично!», «Наконец-то я стану самой сексуальной женщиной праздника», — писали они.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в преддверии Хеллоуина в Сети был популярен челлендж, в котором женщины и девушки мерялись тем, у кого тыква больше.

Фото: instagram.com/gogetglitter

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