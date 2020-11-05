Мама ученика появилась в кадре голой и едва не сорвала онлайн-урок

Появление во время карантина в полуголом виде чиновников, судей и депутатов уже перестало удивлять обывателей — эка невидаль, забыл о включенной видеокамере!

Но всех должностных лиц, похоже, может перещеголять ролик, в котором на экране появилась совершенно голой мама одного из учеников — его опубликовал в начале октября ресурс Daily Dot.

В ролике заснят фрагмент обычного онлайн-урока: учительница объясняет тему, а ученики ее внимательно слушают.

По ходу занятия она замечает, что один из малышей, скорее всего, уснул и повышает голос, пытаясь его разбудить.

Но в этот момент у нее появляются проблемы посерьёзнее: в кадр одного из учеников заходит голая женщина, которая сперва не торопится и что-то ищет, а затем, осознав, что её заметили, сбегает из комнаты.

Учительница отреагировала мгновенно, прервав урок.

Abolish zoom classes man pic.twitter.com/Tpw5RBJiTV — Young Simba (@Mufaa6) October 4, 2020

В «Твиттере» мнение людей разделилось. Часть пользователей были возмущёны поведением матери. По их мнению, ходить голышом перед своим вполне взрослым сыном — просто неприемлемо.

«Мальчик уже взрослый, поэтому ходить перед ним в костюме Евы нельзя! Если бы всё было наоборот, и это были бы отец с дочерью, вы бы так не смеялись», «Мне жаль таких детей. Их образование страдает, потому что они не могут сконцентрироваться на учителе из-за посторонних факторов», «Стыд и срам», — пишут пользователи.

Других комментаторов развеселила голая и, по-видимому, не совсем трезвая мама. Кто-то высказал предположение, что ролик забудут на следующий день.

В то же время он в течение недели набрал в течение недели около шести миллионов просмотров и продолжает пользоваться популярностью.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Новой Зеландии чиновник влип в скандал во время онлайн-совещания.

Фото: istockphoto.com

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