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"Таких нет и не будет": как российские знаменитости отреагировали на смерть Михаила Жванецкого

19:02 6 ноября 2020
«Таких нет и не будет»: как российские знаменитости отреагировали на смерть Михаила Жванецкого

Российские знаменитости продолжают выражать соболезнования в связи со смертью сатирика Михаила Жванецкого. Так, композитор Игорь Николаев назвал покойного «гениальным и мудрым» и вспомнил о ночных посиделках с ним у Аллы Пугачевой.

«Не стало Михаила Жванецкого. Гениального. Мудрого. И такого близкого и дорогого. Помню все: и наши приключения в Германии, и нашу ночную ловлю такси после посиделок на ул. Горького у любимой гостеприимной Аллы, и еще тысячу историй, которые навсегда останутся в моей памяти! А в памяти народа — давно разобранные на цитаты произведения классика! Огромная невосполнимая утрата», — написал он в Instagram, показав совместное фото.

Дизайнер Игорь Гуляев рассказал историю своего знакомства со Жванецким.

«Это наш друг Игорь — талантливый дизайнер, виртуозно работающий С МЕХОМ !
М. М: О, Игорь, мы с Вами коллеги !
Я: коллеги ???
М.М.: Да, и ВЫ С МЕХОМ и Я СМЕХОМ)))))».

Николай Басков выложил видео с мэтром, в котором тот называл его особенным артистом.

«Эти слова гения я буду помнить всегда», — признался исполнитель.

«Таких нет и не будет», — сожалеет российская телезвезда Екатерина Колисниченко.

Напомним, церемонии прощания со знаменитым сатириком не будет из-за пандемии коронавируса.

Фото varlamov.ru/

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