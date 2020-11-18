Художественная аллея и 6-тысячелетний артефакт «Трипільська усмішка»: куда пойти в Киеве в выходные
В галерее «АВС-арт» проходит персональная выставка графики и живописи украинского художника Владимира Колесникова «Вона», посвященная женщинам.
Адрес: ул. Глыбочицкая, 32 В.
Вход свободный.
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19 ноября в 18:30 в Доме кино состоится показ документального фильма «Ваш Василь» при участии творческой группы. Режиссеры фильма — Светлана Рудюк и Александр Авшаров.
Адрес: ул. Саксаганского, 6.
Вход свободный, необходима регистрация.
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19 ноября в 19:00 состоится показ комедии Гая Ричи «Карты, деньги, два ствола».
Адрес: ул. Константиновская, 4, Black Out.
Вход свободный.
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В Dymchuk Gallery проходит выставка художника Дмитрия Красного «Тартарары».
Адрес: ул. Ярославская, 21.
Вход свободный.
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20 ноября в 19:00 в Театре на Левом берегу состоится спектакль «Майн Кампф, или Носки в кофейнике».
Адрес: Броварской пр-т, 25.
Цена: 20 грн.
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До 1 декабря в Аукционном доме «Корнерс» проходит выставка фотохудожницы Александры Павловской «ВільнаБоЖиву».
Адрес: ул. Кудрявская, 8а.
Вход свободный.
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В Музее становления украинской нации впервые публично презентовали уникальный исторический артефакт — «Трипільську усмішку», которому приблизительно 6 тысяч лет.
Адрес: ул. Лаврская, 27.
Цена: от 130 грн.
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На улице Бориса Гринченко открыли «Художественную аллею». В экспозиции: десять арт-объектов, посвященных выдающимся музыкантам, литературным произведениям и музыке прошлого века.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о выставке «Володимирова спадщина», в экспозиции которой уникальные образцы ювелирных украшений, изобразительного искусства, книгопечатания и других археологических находок 17—18 веков.
Фото с сайта Музея становления украинской нации
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