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Художественная аллея и 6-тысячелетний артефакт «Трипільська усмішка»: куда пойти в Киеве в выходные

В галерее «АВС-арт» проходит персональная выставка графики и живописи украинского художника Владимира Колесникова «Вона», посвященная женщинам.

Адрес: ул. Глыбочицкая, 32 В.

Вход свободный.

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19 ноября в 18:30 в Доме кино состоится показ документального фильма «Ваш Василь» при участии творческой группы. Режиссеры фильма — Светлана Рудюк и Александр Авшаров.

Адрес: ул. Саксаганского, 6.

Вход свободный, необходима регистрация.

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19 ноября в 19:00 состоится показ комедии Гая Ричи «Карты, деньги, два ствола».

Адрес: ул. Константиновская, 4, Black Out.

Вход свободный.

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В Dymchuk Gallery проходит выставка художника Дмитрия Красного «Тартарары».

Адрес: ул. Ярославская, 21.

Вход свободный.

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20 ноября в 19:00 в Театре на Левом берегу состоится спектакль «Майн Кампф, или Носки в кофейнике».

Адрес: Броварской пр-т, 25.

Цена: 20 грн.

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До 1 декабря в Аукционном доме «Корнерс» проходит выставка фотохудожницы Александры Павловской «ВільнаБоЖиву».

Адрес: ул. Кудрявская, 8а.

Вход свободный.

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В Музее становления украинской нации впервые публично презентовали уникальный исторический артефакт — «Трипільську усмішку», которому приблизительно 6 тысяч лет.

Адрес: ул. Лаврская, 27.

Цена: от 130 грн.

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На улице Бориса Гринченко открыли «Художественную аллею». В экспозиции: десять арт-объектов, посвященных выдающимся музыкантам, литературным произведениям и музыке прошлого века.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о выставке «Володимирова спадщина», в экспозиции которой уникальные образцы ювелирных украшений, изобразительного искусства, книгопечатания и других археологических находок 17—18 веков.

Фото с сайта Музея становления украинской нации



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