Житель Черниговщины требует в суде от Кабмина 500 тысяч компенсации за "карантин выходного дня"

Введенный в Украине «карантин выходного дня», которым были недовольны многие предприниматели, решили оспорить в суде.

В Окружной административный суд Киева с иском обратился житель Черниговской области.

Среди требований иска — отменить постановление правительства, которым был введен «карантин выходного дня». Речь идет об обжаловании изменений в соответствующее постановление. Истец также просит взыскать с Кабмина в его пользу компенсацию за причиненный моральный вред в размере 500 тысяч гривен.

Судом решается вопрос открытия производства по административному делу.

В ОАСК сообщили, что на прошлой неделе в суд поступило три иска об обжаловании «карантина выходного дня».

Напомним, ограничительные меры по выходным ввели с 14 по 30 ноября 2020 года. Но в правительстве разрабатывают план «Б» о введении полного локдауна. По словам премьер министра Дениса Шмыгаля, жесткий карантин могут объявить на новогодние праздники.

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