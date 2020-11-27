В Кембридже голые студентки решили определить "лучшую попу универа"

Похоже, окончание первого учебного семестра во многих вузах привыкли отмечать необычными поступками, направленными на благотворительность. И пока в Новой Зелании студенты университета Мэсси готовят эротический календарь в защиту животных, их сверстники в британском Кембридже решили провести незатейливый конкурс на лучшие ягодицы.

О необычном состязании под названием Cambridge Best Bums Competition рассказывает Daily Mail.

Состязание организовала студенческая газета The Tab, в этом году оно проходит уже в девятый раз.

По условиям конкурса, участники должны сделать фотографии на территории Кембриджа в обнаженном виде, в нижнем белье или с аксессуарами.

Опыт предыдущих лет показывают, что студенты и студентки обычно фотографируются совершенно голыми. При этом снимки принято делать на фоне Моста вздохов, часовни Королевского колледжа, в библиотеке и на ночных улицах.

Конкурс текущего года был под угрозой из-за пандемии, но потом его решили все-таки проводить. В то же время организаторы шутят, что модели должны соблюдать социальную дистанцию не менее чем в два метра от фотографа, а также взять с собой антисептик для рук.

Голосование пройдет в несколько этапов. Победителя объявят на ближайших выходных, ему достанется солидный денежный приз, который в случае желания можно будет передать на благотворительность или использовать с другими целями.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что свой «голый» конкурс для календаря в Британии решили провести и любительницы активного отдыха.

Фото: Daily Mail

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