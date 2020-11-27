«А что с пальцами?»: популярную украинскую блогершу высмеяли в сети за «отфотошопленный» снимок
Блогер Алена Омович разместила в своем Instagram архивное фото. Однако один из подписчиков сразу указал на признак того, что над снимком поработали в Фотошопе.
«Когда посадили на жесткую диету, и началась ностальгия по нормальной еде.
В комментарии один из подписчиков обратил на слишком длинный большой палец левой руки девушки. Другие пользователи написали: «А что с пальцами?», «Фотошоп в действии =))) плюс размер минус размер».
При этом многие пребывают в привычном восторге: «Обожаю», «По ходу я влюбился».
Ранее сообщалось, что сервис YouTube удалил канал популярной блогерши.
Instagram: Алена Омович393
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