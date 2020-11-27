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Общество и люди

«А что с пальцами?»: популярную украинскую блогершу высмеяли в сети за «отфотошопленный» снимок

16:56 27 ноября 2020
Алена Омович

Блогер Алена Омович разместила в своем Instagram архивное фото. Однако один из подписчиков сразу указал на признак того, что над снимком поработали в Фотошопе.

«Когда посадили на жесткую диету, и началась ностальгия по нормальной еде. P. S. Вы ж не против архивчика? А то больничный контент, думаю, не особо заходит», — написала Омович, которая известна своими многочисленными пластическими операциям.

В комментарии один из подписчиков обратил на слишком длинный большой палец левой руки девушки. Другие пользователи написали: «А что с пальцами?», «Фотошоп в действии =))) плюс размер минус размер».

При этом многие пребывают в привычном восторге: «Обожаю», «По ходу я влюбился».

Ранее сообщалось, что сервис YouTube удалил канал популярной блогерши.

Instagram: Алена Омович

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