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Общество и люди

Как тебе такое, Илон Маск? Колющий дрова у поезда работник «Укрзализныци» умилил

22:18 6 декабря 2020
Как тебе такое, Илон Маск? Колющий дрова у поезда работник «Укрзализныци» умилил

Пока руководство «Укрзалізниці» решает, в какой цвет перекрасить пассажирские поезда, курсирующие по Украине, вагоны приходится отапливать дедовскими методами.

Красноречивое видео опубликовал Telegram-ресурс «Харьков 1654».

В кадре проводник на перроне колет дрова, после чего заносит топливо в вагон.

Напомним, еще минувшей зимой пассажирка поезда сообщением Бердянск — Киев жаловалась на температуру воздуха в одном из вагонов, которая, по ее словам, была «равносильна уличной». Причиной тому было разбитое окно.

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Как тебе такое, Илон Маск? Колющий дрова у поезда работник «Укрзализныци» умилил

Как тебе такое, Илон Маск? Колющий дрова у поезда работник «Укрзализныци» умилил

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