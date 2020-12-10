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Общество и люди

У народного депутата Столара умерла дочь

14:11 10 декабря 2020
Вадим Столар

В семье народного депутата Украины Вадима Столара горе — во сне умерла его старшая дочь Диана.

Как сообщил политик на своей страничке в социальных сетях, причиной стала остановка сердца.

«Это горе, которое не описать словами», — пишет Вадим Столар и просит всех, в том числе и журналистов, отнестись с пониманием и уважать право семьи на частную жизнь.

«Я должен быть с семьей, моей супругой и детьми. Мы хотим это прожить наедине. Спасибо за понимание», — отметил он.

Напомним, что летом этого года ушел из жизни младший сын певца Виктора Павлика. 21-летний Павел долго боролся с тяжелым онкологическим заболеванием — у молодого человека была саркома позвоночника. Павлу сделали операцию за границей, однако спасти молодого человека так и не удалось.

Фото Вадима Столара из социальных сетей.

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