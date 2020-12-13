Семилетняя девочка смогла поднять штангу в 80 кг – в три раза больше собственного веса

В Канаде живет девочка, которая своими достижениями может превзойти многих взрослых мужчин. Рори ван Ульфт из Оттавы поднимает в рывке до 32 кг, в толчке — до 42 кг, может делать приседания со штангой весом 61 кг и выполнять становую тягу с весом до 80 кг, пишет Lad Bible.

Так, недавно Рори стала самой юной чемпионкой США по тяжелой атлетике среди юниоров до 11 и 13 лет в весовой категории до 30 килограммов.

Девочка начала заниматься тяжелой атлетикой в пять лет и посвящает тренировкам четыре часа в неделю. Она также увлекается гимнастикой и предпочитает именно этот спорт, выделяя на гимнастические тренировки девять часов в неделю.

«Судя по ее коэффициентам Синклера, Рори не только самая сильная семилетняя девочка в мире, но и, очень вероятно, самая сильная семилетняя девочка или мальчик в истории, о результатах которых есть достоверные данные», — говорит ее отец Каван ван Ульфт.

За здоровьем Рори следят профессиональные тренеры и врачи, потому что здоровье девочки — на первом месте. Несмотря на успехи спортсменки в тяжёлой атлетике, она считает себя в первую очередь гимнасткой. А штанга помогает ей просто стать сильнее и выносливее.

«Мне нравится быть сильной. Это позволяет мне добиваться большего и делать всё, за что бы я ни бралась. Я каждый раз радуюсь, когда удаётся покорить ещё один вес. Я так горжусь собой в такие моменты», — говорит Рори ван Ульфт.

Как писали «ФАКТЫ», в США шестимесячный малыш встал на водные лыжи и побил мировой рекорд.

Фото: Instagram Рори ван Ульфт

317

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter