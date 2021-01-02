"Печаль, боль": COVID-19 унес жизнь известного волонтера
COVID-19 унес жизнь волонтера и оперной певицы Александры Тарасовой. Об этом в Facebook сообщила волонтер Лилия Блохина.
«Печаль, боль… Умерла наша волонтер Александра Тарасова», — написала она.
По ее информации, женщину пришлось госпитализировать и даже подключить к ИВЛ.
Тарасова известна как солистка Национальной оперы, также возглавляла Управление по делам ветеранов войны и участников АТО Министерства социальной политики, была исполнительным директором Фонда помощи армии «Крылья Феникса» и председателем правления фонда «Вернись живым».
Напомним, в октябре 2020 года от коронавируса умерла ветеран АТО и жена экс-комбата «Слобожанщина» Инна Янголенко.309
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