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Общество и люди

"Печаль, боль": COVID-19 унес жизнь известного волонтера

16:51 2 января 2021
«Печаль, боль»: COVID-19 унес жизнь известного волонтера
Инф. «ФАКТОВ»

COVID-19 унес жизнь волонтера и оперной певицы Александры Тарасовой. Об этом в Facebook сообщила волонтер Лилия Блохина.

«Печаль, боль… Умерла наша волонтер Александра Тарасова», — написала она.

По ее информации, женщину пришлось госпитализировать и даже подключить к ИВЛ.

Тарасова известна как солистка Национальной оперы, также возглавляла Управление по делам ветеранов войны и участников АТО Министерства социальной политики, была исполнительным директором Фонда помощи армии «Крылья Феникса» и председателем правления фонда «Вернись живым».

Напомним, в октябре 2020 года от коронавируса умерла ветеран АТО и жена экс-комбата «Слобожанщина» Инна Янголенко.

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